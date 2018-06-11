الأول على مسابقة القرآن لذوي الاحتياجات: طالبت الرئيس بعُمرة لي ولوالدي

كتب - محمود مصطفى:

قال الطالب عبدالرحمن مهدي، الفائز بمسابقة القرآن لذوي الاحتياجات الخاصة، طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص رحلة عمرة لي ولوالدي، وهو ما وافق عليه الرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس قرر زيادة مكافأته عن 20 ألف جنيه لتكون أكثر من ذلك.

وأضاف الطالب، لمصراوي، الاثنين: "أسكن بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وأبلغ من العمر 12 عاما، وأدرس بالصف السادس الابتدائي".

وتابع الأول على مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة: "أنا سعيد بتكريم الرئيس لحفظة القرآن وذوي الاحتياجات الخاصة، وندعو الله أن يبارك له ويعينه علي الإصلاح في البلاد".

وطالب عبدالرحمن مهدي، بالمشاركة في المسابقات العالمية التي تجري خارج مصر حتى يستطيع حفظة القرآن، تشريف الدولة المصرية وإعلاء من قدرها مثل محمد صلاح لاعب ليفربول الذي أصبح حديث العالم.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن، والأول على مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة، في احتفال مصر بليلة القدر، الذي عقد اليوم الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ونظمت وزارة الأوقاف، المسابقة الأولى لحفظ القرآن الكريم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في شهر مارس الماضي.​