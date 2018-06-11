"النواب" يحيل 104 مقترحات برغبة للحكومة

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على إحالة 104 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بإحالة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب كمال أحمد بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، ورقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، ورقم 154 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة.

ووافق المجلس على قرار اللجنة إحالة اقتراحين بقانونين مقدمين من النائب سليمان فضل بشأن تغليظ العقوبة لسارقي الدعم الحكومي بأنواعه المختلفة وبشأن التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية.