وكيل "دفاع النواب": متفائل برئاسة "مدبولي للحكومة"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضو مجلس النواب عن دائرة زفتى، إنه متفائل بتولي الدكتور مصطفي مدبولي منصب رئيس الوزراء، لنجاحاته التي حققها أثناء توليه منصب وزير الإسكان.

وأضاف الجوهري، أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على التعليم والصحة والثقافة، إلى جانب الصناعة وخاصة النهوض بالصناعات الخام المصرية فى مختلف المحافظات، والعمل على انتاجها وتصنيعها داخل مصر، بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها بضعف السعر .

وأكد الجوهري، أن معظم المحافظات المصرية بداخلها قرى متخصصة في إنتاج خامات معينة وهناك العديد من الصناعات بالقرى التى تحتاج لإعادة إحيائها مرة أخرى، مثل صناعات الغزل والكتان والفخار وغيرها من الصناعات التى تتميز بها محافظات مصر .

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