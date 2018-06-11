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"النواب" يستأنف مناقشة مشروع "تنظيم الصحافة والإعلام"

03:32 م الإثنين 11 يونيو 2018
"النواب" يستأنف مناقشة مشروع "تنظيم الصحافة والإعلام"

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

استأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته العامة، اليوم الاثنين؛ لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي جرى تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هي "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام".

وشهدت جلسة أمس، الانتهاء من أول القوانين وهو قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، على أن تشهد جلسة اليوم مناقشة قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.

وتتضمن القوانين الثلاثه حقوق وضمانات غير مسبوقة للصحفيين والإعلاميين، والحبس والغرامة لكل من اعتدى على صحفي أو إعلامي، وإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بوضع سياسة تحريرية وحد أدنى للأجور، وأيضا مواد خاصة للإعلام الإلكتروني.. ووضع ضوابط جديدة لإصدار الصحف.

يشار إلى أن الجلسة تأخرت اليوم؛ لمشاركة رئيس المجلس وعدد من النواب في احتفالية ليله القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مجلس النواب علي عبدالعال مشروع تنظيم الصحافة والإعلام الهيئة الوطنية للصحافة

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