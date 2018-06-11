وزير الأوقاف يرفع مكافأة الفائز بمسابقة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع مكافأة المتسابق عبد الرحمن مهدي جمال أحمد خليل، الأول على مسابقة القرآن لذوي الاحتياجات الخاصة، من عشرين ألف جنيه إلى ستين ألف جنيه مع إتاحة الفرصة له للمشاركة في المسابقة العالمية القادمة بدون تصفيات تمهيدية، استجابة لرئيس الجمهورية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بزيادة مكافأة الطالب عبدالرحمن مهدي، خلال تكريمه له اليوم الاثنين، في احتفالية ليلة القدر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الاثنين، احتفالية ليلة القدر، التي عقدت بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.