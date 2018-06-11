  • عاجل:"القوى العاملة" تُعلن إضافة "يوم ثالث" لإجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص (اضغط للتفاصيل)
    • 1339217 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    مونديال روسيا ليلة القدر حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    وزير الأوقاف يرفع مكافأة الفائز بمسابقة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة

    02:32 م الإثنين 11 يونيو 2018
    وزير الأوقاف يرفع مكافأة الفائز بمسابقة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة

    الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع مكافأة المتسابق عبد الرحمن مهدي جمال أحمد خليل، الأول على مسابقة القرآن لذوي الاحتياجات الخاصة، من عشرين ألف جنيه إلى ستين ألف جنيه مع إتاحة الفرصة له للمشاركة في المسابقة العالمية القادمة بدون تصفيات تمهيدية، استجابة لرئيس الجمهورية.

    كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بزيادة مكافأة الطالب عبدالرحمن مهدي، خلال تكريمه له اليوم الاثنين، في احتفالية ليلة القدر.

    وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الاثنين، احتفالية ليلة القدر، التي عقدت بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

    وزير الأوقاف مسابقة القرآن الكريم ذوي الاحتياجات الخاصة محمد مختار جمعة السيسي

    الخبر التالى:

    مفتي الجمهورية ينعي الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان