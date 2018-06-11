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    "القوى العاملة": إضافة الأحد لإجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص

    02:22 م الإثنين 11 يونيو 2018
    "القوى العاملة": إضافة الأحد لإجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص

    محمد سعفان وزير القوى العاملة

    كتبت-مروة شوقي:

    أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاتفاق مع ممثلي أصحاب الأعمال على إضافة يوم الأحد المقبل، ثالث أيام عيد الفطر؛ ليكون إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل؛ نظرا لأن أول وثاني أيام العيد الجمعة والسبت، وهما الإجازة الأسبوعية بالقطاع الخاص.

    وأوضح سعفان، حسب بيان الوزارة، الاثنين، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلي هذا الأجر.

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