شيخ الأزهر: الجرأة على مقدسات الآخرين أقوى أسباب الإرهاب

كتب- عمر مصطفى:

علق فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على البيان الذى صدر بعنوان "المسيرة البيضاء بأوروبا"، بعد مقتل سيدة مسنة يهودية أوروبية في فرنسا.

وقال الطيب في كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، الاثنين، بحضور الرئيس الرئيس السيسي، إنه لا يمكن التغاضي عن عبارة وردت في البيان تطالب السلطات الإسلامية، بإعلان "آيات القرآن التي تطالب بقتل اليهود والمسيحيين وغير المسلمين عفا عليها الزمان"، كما كان حال العبارات المتناقضة في الإنجيل، ومعاداة السامية التي تتبناها الكنيسة الكاثوليكية.

ولفت إلى أن الجرأة على معتقدات الآخرين، أقوى أسباب الإرهاب، ويحزنني ألا ينتبه قائلو هذا الكلام، لكم الحقد والكراهية الذى يتركه كلامهم في قلوب أكثر من مليار ممن يؤمنون بالكتاب، مضيفا أن ما نقوله إنه لا توجد آية واحدة في القرآن تدعو لقتل اليهود والنصارى، وليس في هذا الكتاب مكان لهذه القسوة الوحشية.

وتساءل شيخ الأزهر، "لماذا يأمر القرآن بقتل النصارى واليهود وأي شيء يدعوه لذلك؟ هل لإجبارهم على الإسلام؟ فكيف يقول عاقل ذلك"، وهناك آية بالقرآن الكريم تقول: "لا إكراه في الدين"، ويأمر بمعاملة أهل الكتاب بالعدل والقسط.