لأول مرة.. الرئيس السيسي يعلن تنظيم احتفالية لتكريم الحكومة المستقيلة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنظيم احتفالية لتكريم حكومة المهندس شريف إسماعيل، على الجهد والعطاء الذي بذلته في أقسى الفترات التي مرت على مصر في العصر الحديث.

جاء هذا خلال كلمته، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر.

وأكد الرئيس أن انتهاء مهمة المسؤولين لا يعني انتهاء مهمتهم للأبد: "إحنا موجودين مع بعض دايمًا، هنلتقي".

وقال السيسي إن فهم الناس للجهد الذي يبذله أي مسؤول في الحكومة مهم، لأن أي مسؤول في الحكومة دون تفرقة بذل جهدًا كبيرًا وضخمًا وتحمل مسؤولية كبيرة على مدى توليه المهمة.

وقال السيسي: "باسم كل المصريين أشكركم على الجهد الكبير الذي بذلتموه"، مشيرًا إلى أنه قبل استقالة الحكومة على الرغم من جهدها الواضح لأن التغيير هو طبيعة الحياة: "الناس هتقول لما بتشكرهم طب ليه بنعمل تغيير، أنا اتعودت إني أتكلم بصراحة، لازم نعطي الفرصة لبعضنا البعض، بما فيهم أنا، مش بقول لغيرنا، لكن لازم التغيير يبقى أمر طبيعي، فهنا الشكر واجب والتحية ضرورية".

وتعد هذه المرة هي الأولى في تاريخ مصر، الذي ينظم فيه رئيس الجمهورية حفلًا لتكريم حكومة مستقيلة.