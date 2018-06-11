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    البرلمان يكشف حقيقة سفر أعضائه لمونديال روسيا على نفقة المجلس

    01:34 م الإثنين 11 يونيو 2018
    البرلمان يكشف حقيقة سفر أعضائه لمونديال روسيا على نفقة المجلس

    كتب- أحمد علي:

    قالت مصادر مطلعة بمجلس النواب، إن خزينة البرلمان لن تتحمل أي نفقات عن سفر أعضاء المجلس إلى روسيا، لمؤازرة المنتخب المصري خلال مبارايات كأس العالم.

    وأضافت المصادر، لمصراوي، أن ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، بهذا الشأن، لا أساس له من الصحة قائلا: "البرلمان لم يدفع مليمًا واحدًا لسفريات النواب لروسيا، وكل من أعلن سفره سيسافر على نفقته الخاصة".

    وكشفت المصادر، عن أن ما يقرب من 26 نائبًا، سيسافرون لتشجيع المتنخب في روسيا على نفقاتهم الخاصة، أبرزهم فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، ورضوان الزياتي، وعمرو الأشقر، وأمين مسعود، والنائبة زينب سالم والسيد حجازى ورضا البلتاجي.

    ويخوض المنتخب المصري أولى مبارياته في كأس العام، الجمعة المقبل، أمام منتخب أورجواي.

    مجلس النواب مونديال روسيا فيسبوك تويتر منتخب أورجواي

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