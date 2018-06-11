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    السيسي يوجه بزيادة جائزة أحد حفظة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة

    01:33 م الإثنين 11 يونيو 2018
    السيسي يوجه بزيادة جائزة أحد حفظة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبت-ياسمين محمد:

    وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة الجائزة الممنوحة للمواطن عبدالرحمن مهدي، الحاصل على المركز العاشر، بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم، وهو المواطن المصري الوحيد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

    جاء هذا خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، اليوم الاثنين، في مركز الأزهر للمؤتمرات.

    وقال السيسي: "آخر واحد كرمناه في المسابقة خد 20 ألف جنيه، عايزين نزود القيمة شوية، نخليهم مبلغ كويس".

    السيسي حفظة القرآن ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالية ليلة القدر

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