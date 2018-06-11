السيسي يوجه بزيادة جائزة أحد حفظة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت-ياسمين محمد:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة الجائزة الممنوحة للمواطن عبدالرحمن مهدي، الحاصل على المركز العاشر، بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم، وهو المواطن المصري الوحيد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء هذا خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، اليوم الاثنين، في مركز الأزهر للمؤتمرات.

وقال السيسي: "آخر واحد كرمناه في المسابقة خد 20 ألف جنيه، عايزين نزود القيمة شوية، نخليهم مبلغ كويس".