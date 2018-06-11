"صحة النواب" توافق على اتفاقية أمريكية لتنظيم الأسرة

كتب- هند الشامي:

وافقت لجنة الصحة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وجاء خلال المذكرة الخاصة بالاتفاقية أنها تهدف إلى مساندة توجهات مصر حاليا لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات، والتخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

وطبقا للاتفاقية، يبلغ التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 29 مليون دولار أمريكي، تقدم علي دفعات، ووفقا للاتفاقية تمنح الوكالة مصر مبلغ مالي لا يتجاوز 6 مليون دولار أمريكي كدفعة أولى، بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل.

ووفقا للاتفاقية، فإن تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2022، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة.