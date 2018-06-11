محافظ الجيزة: تخصيص 447 ساحة لصلاة العيد

كتب- إسلام ضيف:

وجّه اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة، بوضع خطة محكمة خلال فتره العيد؛ لضمان تقديم الخدمات للمواطنين دون أي قصور، وتخصيص غرف عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين والاسراع بحلها.

وأعلن المحافظ –حسب بيان للمحافظة اليوم الثلاثاء- تخصيص 447 ساحة للمواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، كما عينت مديرية الأوقاف خطيبًا أساسيًا وآخر احتياطيًا لكل ساحة، وجرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات فيها.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها؛ حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة بها قائلًا: "مش عاوز حاجة تقع ومش عاوز أي سلبيات خلال إجازة العيد".

وأوضح الدالي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أمس الأحد، إلغاء الإجازات للمسئولين، ووجه بالتواجد الدائم في الشارع للإشراف على تيسير المرافق العامة، وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أي مشاكل طارئة.

ووجّه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمتابعة الدورية للبلاغات الخاصة بانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق في الأحياء والمدن، إلى جانب متابعة أي طفوحات للصرف الصحي خلال إجازة العيد والإسراع بحلها.

وأكد الدالي على ضرورة الربط بين غرفة عمليات الشركة لمتابعة الطوارئ وغرفة عمليات المحافظة للتصدي الفوري لأي طوارئ تنتج خلال احتفالات المواطنين، والتركيز على المناطق المتكررة الانقطاع لمياه الشرب، والدفع بسيارات لنقل احتياجات المواطنين بتلك المناطق.

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