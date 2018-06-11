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    وصول الرئيس السيسي مقر الاحتفال بليلة القدر

    12:25 م الإثنين 11 يونيو 2018
    وصول الرئيس السيسي مقر الاحتفال بليلة القدر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- عمر مصطفى:

    وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز الأزهر للمؤتمرات؛ ليشهد احتفال مصر بليلة القدر والذي تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

    وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في وقت سابق، إن الاحتفال بليلة القدر من الأيام المشهودة لوزارة الأوقاف على مدى تاريخها وذلك بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكريم حفظة القرآن الكريم.

    وأضاف وزير الأوقاف أن السيسي، سيكرم خلال احتفال هذا العام بليلة القدر، 10 من حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم، منهم 9 من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظمتها الوزارة كعادتها كل عام والتى خصصت لها الوزارة جوائز مالية بلغت مليون جنيه، ويحصل الفائز الأول على 150 ألف جنيه.

    السيسي ليلة القدر وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة

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