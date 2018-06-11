جامعة هليوبوليس تعلن موعد بدء الدراسة بكلية الزراعة الحيوية

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور يسري هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، افتتاح وبدء الدراسة بكلية الزراعة الحيوية، سبتمبر المقبل.

وتابع هاشم، في بيان له، اليوم الاثنين، أن الكلية تستقبل طلبات الالتحاق للطلاب الناجحين من الثانوية العامة فور إعلان النتيجة، وستكون الدراسة بكلية الزراعة الحيوية بنظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن هناك شراكات مع العديد من الجامعات الأوربية، والتي تتيح للطالب دراسة فصل كامل بهذه الجامعات، والتي سيجري التبادل الطلابي بين جامعة هليوبوليس وتلك الجامعات.

وأضاف رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، أن الدور الرئيسي للجامعة يأتي في الاستفادة من الموارد البشرية، والقدرة على الابتكار، فالجانب الأكاديمي يسير جنبًا إلى جنب مع الجانب العملي في نطاق واقعي.

واستطرد قائلا: "تهدف الكلية بشكل أساسي إلى الارتقاء بمواصفات خريجي كليات الزراعة، لكي يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية وذلك لزيادة ثقة المجتمع المحلي في خريجي الكلية في المرحلة الحالية ثم كسب ثقة المجتمع الإقليمي ثم العالمي".

وتابع: "تهدف الجامعة إلى دعم الشباب وتشجيع البحث والابتكار، مع إعطاء الفرصة لكل من لديه موهبة ومهارات خاصة أن يجد البيئة المناسبة لصقلها، وأن يكون المجتمع المصري بحلول 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل للتنمية المستدامة، يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة".

يشار إلى أن جامعة هليوبوليس، تضم كلية الهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال والاقتصاد، بالإضافة الى كليتي العلاج الطبيعي، والزراعة الحيوية، التي ستبدأ الدراسة بهما سبتمبر المقبل.