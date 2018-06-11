الري تعلن إنشاء محطات جديدة لخدمة الـ"مليون ونصف فدان"

كتب- أحمد مسعد:

كشفت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن إنشاء 3 محطات كُبرى لرفع المياه للعمل على خدمة 12 ألف و500 فدان، بتكلفة تقدر بـ11 مليون جنيه، في محاولةٍ لسد الفجوة المائية بين المتاح والمستهلك والتي تصل إلى 20 مليار متر مكعب عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتوفير المياه الجوفية في الوادي والدلتا.

وقال المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس قطاع الميكانيكا والكهرباء، إن القطاع بصدد الانتهاء من محطات المرشدة 1،2،3 بنجع حمادي - محافظة قنا، مضيفًا أن المحطات - المشار إليها - تدخل ضمن مشروع المليون ونصف فدان بتكلفةٍ بلغت 400 مليون جنيه.

وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن العمل بالمحطة بدأ أبريل الماضي، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المحطات الثلاث أكتوبر المقبل.