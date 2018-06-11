إقبال متوسط على الترشح لمجالس "النقابات العامة"

كتبت-مروة شوقي:

بدأ توافد المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، على مقر وزارة القوى العاملة؛ لتقديم أوراق ترشحهم، للدورة النقابية 2018 /2022.

وشهدت قاعة المؤتمرات، التي استقبلت المرشحين، في التاسعة منذ صباح اليوم الاثنين، حالة من الهدوء.

وخصصت الوزارة قاعتي الغطريفي، والاستخدام الخارجي، لقبول أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة 27 تصنيف نقابي.

وتفقد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مقر تلقي أوراق الترشح بنقابات، "الصناعات الهندسية ، والصناعات الكيماوية ، والصناعات الغذائية ، والسياحة والفنادق، والتعليم والبحث العلمي ، والصحافة والطباعة والإعلام ، والخدمات الإدارية ، والزراعة والري ، وهيئة النقل العام ، والنقل البري ، والنقل الجوي ، والنقل البحري، الاتصالات ، والسكك الحديد، والمرافق العامة ، والغزل والنسيج ، والبنوك والتأمينات ، والأعمال المالية والضرائب والجمارك، والبريد ، والبترول ، والبناء والأخشاب ، والانتاج الحربي، والعلوم الصحية ، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم ، والتجارة ، والمناجم والمحاجر".

وقال سعفان، إنه من المقرر أن يعلن أسماء المرشحين غدا الثلاثاء، والطعون والبت فيها 13 يونيو وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجري الانتخابات عقب إجازة العيد 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.