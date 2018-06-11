مصر للطيران: 91 رحلة لـ5 مدن في إجازة العيد

كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 91 رحلة جوية منتظمة وإضافية لكل من الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان ومرسى علم؛ بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، من الخميس المقبل وحتى الاثنين المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه سيجري تسيير 33 رحلة إلى الغردقة، و29 رحلة إلى شرم الشيخ، بالإضافة لـ15 رحلة إلى أسوان، و11 رحلة إلى الأقصر، بينما تسير 3 رحلات إلى مرسى علم.