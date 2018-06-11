بدء اجتماع "زراعة النواب" لاستكمال مناقشة قانون الموارد المائية والري

كتب- أحمد علي:

بدأ اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الشعيني؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن، عدم صرف مستحقات المزارعين المتضررين من مشروع الري المطور نتيجة تلف زراعاتهم لخمسة مواسم متتالية بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وتوقف أعمال مشروع الري المطور ببعض قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتستكمل اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن فرض ضرائب على الزراع لتطوير منظومة الري المطور رغم توقف أعمال المشروع منذ فترة ما يمثل عبئًا على كاهلهم.

فيما يناقش الاجتماع الثاني للجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.