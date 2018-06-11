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    طلب إحاطة في "النواب" بشأن تحرير محاضر للمصانع المرخصة مؤقتًا

    11:09 ص الإثنين 11 يونيو 2018
    طلب إحاطة في "النواب" بشأن تحرير محاضر للمصانع المرخصة مؤقتًا

    الدكتورة شيرين فراج

    كتب- أحمد علي:

    قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التجارة والصناعة، ووزير القوى العاملة؛ استنادًا إلى حكم المادة (134) بشأن تحرير مكاتب السلامة والصحة المهنية، محاضر بالحماية المدنية لأصحاب المصانع الحاصلين على رخص مؤقته لمدة عام؛ لعدم وجود اشتراطات الحماية المدنية.

    ولفت "شيرين"، إلى أن هذه الرخص صدرت مؤقتًا من التنمية الصناعية لمدة عام، طبقا للقانون 15 لسنة 2017؛ بهدف دعم الصناعة والحث على النهوض بهذا القطاع وجذب الاستثمارات.

    وأوضحت "شيرين"، أن تحرير مكاتب السلامة والصحة المهنية محاضر لأصحاب المصانع والزج بهم في المحاكم يضر بالصناعة.

    طلب إحاطة مجلس النواب رئيس الوزراء وزير التجارة وزير القوى العاملة

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