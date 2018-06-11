"كهرباء البحيرة: 7.6 مليون جنيه قيمة 5222 محضر سرقة تيار

كتب- محمد صلاح:

اجتمع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس محمد عبدالعليم سطوحي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والتي تغطي عددًا من المحافظات، منها محافظتا البحيرة ومطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وواحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية.

وحسب بيان، الاثنين، استعرض رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، تقريرًا تضمن إنجازات الشركة، بتركيب وإحلال 144 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة، وإحلال 3983 عمود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 183.05 كم، و186.7 كم كابلات؛ للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.

وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى، نفذت الشركة تركيب وإحلال 15190 عمود جهد منخفض، وإحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 1599 كم، و14.7 كم كابلات، وجاري استكمال الباقي، ومن المستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100%، بالإضافة لتركيب عدد 6 موزعات لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال.

وتصل التكلفة الاستثمارية للخطة الطموحة الخاصة بالشركة 1.6 مليار جنيه.

وبشان الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، صدرت أوامر تنفيذية لـ51 عملية بإجمالي مبلغ يصل إلى 61.9 مليون جنيه بإجمالي أطوال بلغت 67 كم، بالانتهاء من 37 عملية بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 87%، وباقي 14 عملية جاري الانتهاء من تنفيذها.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء نحو ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ والتحقق من أن جميع عمليات الخطة الطموحة تجري وفقًا للمعايير الفنية الصحيحة للتأكد من وصول الخدمة في أفضل، أوضح رئيس الشركة إنشاء جروب "واتس اب"؛ لعرض ما جرى إنجازه يوميًا على (مدار الساعة) من أعمال مدعم بالصور.

وأعلن سطوحي، تحرير 7254 محضر سرقة تيار، وسداد 5222 محضرًا بإجمالي مبلغ 7.6 مليون جنيه.