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    الأرصاد عن طقس العيد: حار ودرجة الحرارة تصل لـ40

    10:57 ص الإثنين 11 يونيو 2018
    الأرصاد عن طقس العيد: حار ودرجة الحرارة تصل لـ40

    كتب- عمر مصطفى:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا بدرجات الحرارة، خلال فترة عيد الفطر المبارك؛ تصل إلى 40 درجة في ثالث أيام العيد.

    وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن المحافظات الشمالية والجنوبية ستشهد انكسارًا مؤقتًا للموجة الحارة الأسبوع الجاري، لتصل درجة الحرارة ما بين 35 و 37.

    ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غير مؤثرة غدا على السواحل الشمالية، تصاحبها شبورة مائية.

    وحذر رئيس هيئة الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا للجميع، وخاصة الأطفال والمرضى و كبار السن، ونصح المواطنين بإعادة تخطيط يومهم وتفادي المناطق المفتوحة قدر المستطاع.

    الأرصاد الجوية درجة الحرارة الطقس عيد الفطر أحمد عبدالعال

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