إجراءات أمنية مشددة أمام مركز الأزهر للمؤتمرات قبيل احتفالية ليلة القدر

كتب- محمود مصطفى:

كثفت قوات الأمن من تواجدها، اليوم الاثنين، أمام مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، قبيل بدء احتفالية ليلة القدر، التي تعقد في الثانية عشرة ظهرا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المكلف، وعدد من أعضاء حكومة تسيير الأعمال، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن، التي نظمتها وزارة الأوقاف في شهر مارس الماضي، والأول على مسابقة القرآن لذوي الاحتياجات الخاصة.