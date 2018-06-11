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    بعد العفو عنهم.. مغادرة 30 إثيوبيًا على طائرة رئيس الوزراء

    10:45 ص الإثنين 11 يونيو 2018
    بعد العفو عنهم.. مغادرة 30 إثيوبيًا على طائرة رئيس الوزراء

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 30 إثيوبيًا من المحكوم عليهم بالمحاكم المصرية؛ بعد الإفراج عنهم خلال الساعات الماضية بمناسبة زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للقاهرة.

    وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن 30 إثيوبيًا وصلوا من أحد السجون، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة الخاصة المخصصة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على، بعد الإفراج عنهم.

    وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن سلطات المطار اتخذت الإجراءات المتبعة معهم في مثل هذه الحالات.

    مطار القاهرة إثيوبيا أبي أحمد على المحاكم المصرية طائرة خاصة

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