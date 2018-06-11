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    بــ6 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في مزرعة موز بالشرقية

    10:32 ص الإثنين 11 يونيو 2018
    بــ6 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في مزرعة موز بالشرقية

    أرشيفية

    الشرقية – فاطمة الديب:

    سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، على حريق نشب في مزرعة موز بطريق "الصالحية - أبوشلبي"، دائرة قسم الصالحية الجديدة، بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء، تحت إشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية.

    تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغٍ بالواقعة، وتبين نشوب النيران ببعض مخلفات أشجار الموز دون حدوث وفيات أو إصابات، بعد الدفع بــ6 سيارات إطفاء .

    حريق مزرعة الشرقية سيارات إطفاء الحماية المدنية أشجار الموز

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