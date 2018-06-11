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    إلغاء الإجازات وخطة لمواجهة زحام الحدائق.. "الزراعة" تستعد لعيد الفطر

    10:22 ص الإثنين 11 يونيو 2018
    إلغاء الإجازات وخطة لمواجهة زحام الحدائق.. "الزراعة" تستعد لعيد الفطر

    الدكتور عبدالمنعم البنا

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين و تشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخقضة في منافذها.

    وألغى الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

    وأوضح البنا، في بيان، اليوم الاثنين، وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أي طوارئ، فضلاً عن الحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضررورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

    وأضاف وزير الزراعة، أن هناك تنسيقًا مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقي الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسبًا لأي ظروف كذلك جرى تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشددًا على تواجد أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

    وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى عيد الفطر المبارك عبدالمنعم البنا وزير الزراعة إلغاء الإجازات

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