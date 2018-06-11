خبير عن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي: نتمنى ترجمتها إلى أفعال

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني رسلان، رئيس مركز الدراسات الأفريقية بالأهرام، إن التعاون الاقتصادي لمصر مع الدول الأفريقية عامة ودول حوض النيل خاصة، وبالتحديد السودان وإثيوبيا، مهم للغاية، سواء إنشاء صناديق أو مناطق صناعية وزراعية وغيره، لافتا إلى أن هناك خطة لهذا التعاون، ولكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد حل مشكلة سد النهضة بشكل يرضي مصر.

وأضاف رسلان، لمصراوي، الاثنين، أن الرئيس السيسي كان واضحا في كلمته، بشأن أهمية التعاون بين مصر ودول شرق حوض النيل.

وأوضح رئيس مركز الدراسات الأفريقية، أن حديث رئيس الوزراء الإثيوبي مكرر منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى أن أيبي أحمد، شن هجوها على الإعلام بوجه عام في الدول الثلاثة واتهمه وكأنه السبب في التعثر الفني، وهذا غير صحيح، والدليل تعثر الدراسات الفنية منذ 2014، ولم تستأنف حتى الآن.

وأضاف أن هناك فجوة معلنة بين ما يقال في المؤتمرات وما يدار في المكاتب الفنية المغلقة.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حين قال في البرلمان الإثيوبي، إنه لا توجد طرق لحل تلك الأزمة إلا بالتعاون أو بالصراع، فإننا لابد أن نعود في النهاية للتسوية، مؤكدًا أن مصر اختارت التعاون منذ بداية الأزمة شريطة تجاوب الطرف الآخر.

وتابع: "نتمنى ترجمة اللقاء إلى أفعال، ونشهد انفراجة حقيقة للأزمة ليبدأ كل الأطراف في إطلاق قطار التنمية المشترك خصوصًا أن الدول الثلاثة تشهد زيادة في معدلات السكان تحتاج إلى جهود كبيرة".

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