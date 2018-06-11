​خادم كنيسة الأنبا مقار بشبرا يكشف لمصراوي تفاصيل الحريق وأسبابه

كتب- إسلام ضيف:

كشف حليم ميخائيل خادم بكنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة، تفاصيل الحريق الذي نشب بالكنيسة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وقال ميخائيل في تصريحات خاصة لمصراوي، الاثنين، إن محولًا كهربائيًا أمام الكنيسة قد انفجر بعد الساعة الواحدة من صباح اليوم، وامتدت ألسنة النيران لتلتهم خيمة كانت متواجدة على مقربة منه.

وأضاف خادم كنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة، أن ألسنة اللهب امتدت إلى الدور الثالث والرابع والخامس بالكنيسة بعد التهامها للخيمة.

وأوضح ميخائيل أن الحريق دمر غرفتين بالدور الثالث، وعدد من الغرف بالدور الرابع، وأخشاب بالدور الخامس الذي كانت تجري فيه أعمال إنشاءات، وكذلك بعض الكتب الدينية والأناجيل بهذه الأدوار.

وأشار خادم كنيسة الأنبا مقار إلى أن الحماية المدنية أخمدت الحريق، وأنه لا توجد إصابات في الأرواح.

كان حريق هائل شب في كنيسة الأنبا مقار بمنطقة شبرا الخيمة، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.