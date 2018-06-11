وزير الصحة يأمر برفع درجة الاستعداد بمستشفى ناصر بعد حريق كنيسة شبرا

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بمستشفى ناصر العام، جراء الحريق الذي نشب بكنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفى مجهزة بكافة الإمكانيات وبها أسرة للرعاية الحرجة حال الحاجة إليها.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو وفيات.

وأشار إلى أن الوزير كلف وكيل الوزارة بمحافظة القليوبية الدكتور حمدي الطباخ بمتابعة الحادث لحظة بلحظة.