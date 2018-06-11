خبير: زيارة رئيس وزراء إثيوبيا نجاح دبلوماسي.. وننتظر تطبيق تصريحاته عمليا

​كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى القاهرة ناجحة دبلوماسيا في تقريب وجهات النظر في أزمة سد النهضة، مضيفًا: "ننتظر انعكاسها على مفاوضات سد النهضة بخطوات عملية على أرض الواقع بعيداً عن القسم والشعارات".

وأضاف شراقي في تصريحات لمصراوي، أن اللقاءات القادمة بين اللجان الفنية سوف تعكس مدى تجاوب اثيوبيا في المفاوضات وتنفيذ هذه التصريحات من التعاون وعدم الضرر.

وأشار إلى أن الوقت لا يسمح لمزيد من استنزاف الوقت وعدم حل النقاط الخلافية، خصوصًا أن بناء سد النهضة أوشك على الانتهاء ومن المحتمل أن تفتتح المرحلة الأولى خلال الشهرين القادمين، وهى مرحلة تأخرت ثلاث سنوات عن موعدها الأصلي في صيف 2015.

وأكد أن مصر تريد اتفاقا رسميا يؤكد التعاون والتنسيق في تشغيل السد بطريقة تحقق لإثيوبيا أعلى فائدة وأقل ضررًا على مصر.

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