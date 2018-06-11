شيخ الأزهر ينعي طالبة إندونيسية صدمتها سيارة بمدينة نصر

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطالبة الإندونيسية بجامعة الأزهر "فاطمة بنت درسام" التي لقت مصرعها أمس الأحد، إثر اصطدام سيارة بها في الحي السابع بمدينة نصر.

وأكد الطيب، في بيان له، اعتزاز الأزهر الكبير بأبنائه من الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم الذين يمثلون سفراء الأزهر لنشر الوسطية والتعايش والسلام.

وأعرب الطيب، عن خالص التعازي لأسرة الطالبة الفقيدة ولإندونيسيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا ولجميع أبنائه من الطلاب الوافدين، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.