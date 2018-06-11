وزير التعليم: "الثانوية العامة هي اللي ضيعتنا.. وهذا عنواني كتابي بعد الوزارة"

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لابد من غربلة المفاهيم الخاصة بالتعليم لدى كثير من المصريين، مؤكدا أن مصر لا تحتمل المزيد من الشهادات بلا مهارات.

وأضاف شوقي في كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة صناع مصر للنهوض بالتعليم الفني تحت شعار: "اتقدم..اتعلم..اشتغل"، بأحد فنادق القاهرة. أن كثيرًا من المصريين يستخدمون مفاهيم مثل: "الجري ورا نص وربع درجة، أهم حاجة شهادة لمكانة اجتماعية أفضل ومش مهم المهارة، الدروس الخصوصية، الغش".

وأضاف شوقي أن مصلحة مصر لم تعد تتفق مع تلك الأفكار: "هنفضل نحارب الأفكار دي، الغش ظاهرة محتاجة وقفة والدروس الخصوصية فلوسها بتروح في البلاعة، وده إهدار للمال العام".

وتابع الوزير: "الناس عرفت أول نظام التعليم وآخره، وعرفوا ازاي يجيبوا درجات وياخدوا شهادات، وبقى عندهم عادي ولادهم يغشوا طالما هيجيبوا مجموع، الثانوية العامة هي اللي ضيعتنا".

وأكد الوزير أنه في نظام التعليم الجديد ونظام الثانوية المعدل لن يحصل كل طالب إلا على ما يستحقه: "الدرجات مش هتبقى بالزوفة، واللي يستاهل 60% هياخد 60 مش 90، واللي مش هيفهم مش هينجح واللي مش هيعرف يقرأ ويكتب مش هيوصل للإعدادية، زمان الابتدائية في مصر كانت شهادة راقية دلوقتي تعليمنا كله بقى كده وكده".

وتابع شوقي: "الناس بتقول لا للثانوية التراكمية، طب نعمل شهادة بلا معنى مثلا؟، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ لو الشهادة مش هتنافس عالميا ماتهمنيش، لو كل طالب مش هيتفوق في اللي هو ماهر فيه يبقى الشهادة مالهاش لازمة، التفوق انك بتحب الجيتار فتبقى عازف ماهر، مش شرط تدخل طب وهندسة، مين طلع مصطلح قمة وقع، القمة إنك تكون شاطر في الحاجة اللي بتحبها أيا كانت".

واستطرد: "امتحانات الثانوية اللي شغالة محتاجة وقفة كل شوية نمسك طلبة بيتفننوا قي الغش، وطلبة بيشكرونا لما بنجيبلهم الامتحان اللي حافظينه ومتدربين عليه، طالب كتبلي رسالة بيقولي نص درجة لله يامعالي الوزير، بطني وجعتني، وده هيكون عنوان الكتاب اللي هكتبه بعد ماأسيب الوزارة لأنه بيشرح حقيقة الكارثة اللي عندنا".

ووقع الدكتور طارق شوقي، عدة اتفاقيات تعاون، بين الوزارة وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية؛ للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية.

وطالب الوزير الأهالي بإعادة النظر في الأفكار الموروثة ومساعدة الدولة لتأهيل الطلاب وإنقاذ الأجيال القادمة.

وحضر المؤتمر كل من: المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل، مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى)، ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي )​