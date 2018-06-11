​طارق شوقي: "التعليم الفني" فرصة أولياء الأمور الذهبية لإنقاذ أبناءهم -صور

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمود بكار":

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النهوض بالتعليم الفني من خلال عقد شراكات مع بعض شركات القطاع الخاص، ليس إلا خطوة ضمن خطوات لتخريج عمالة مصرية منافسة، مشيرا إلى أن اليابان وكوريا وسنغافورة واليابان لم يتقدموا إلا بالاستثمار في البشر "ونحن ليس لدينا رفاهية الانتظار".

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة صناع مصر للنهوض بالتعليم الفني تحت شعار: "اتقدم..اتعلم..اشتغل"، بأحد فنادق القاهرة.

وأضاف شوقي، أن 55% من طلاب الشهادة الإعدادية في مصر يلتحقون بالتعليم الفني وفقا لتنسيق تسبب في تدنى نظرة المجتمع لخريجيه قائلاً: "بيدخلوه اللي بيجيبوا درجات أقل".

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتغيير هذه النظرة مع الوقت: "بعد فترة التعليم الفني تنسيقه هيعلى وهيبقى ليه وضع مختلف".

ووقع شوقي، عدة اتفاقيات تعاون، بين الوزارة وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية؛ للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية.

وقال شوقي، إن هذه الاتفاقيات خطوة في إطار تمكين الطلاب من المنافسة عالميا: "مش هننافس إلا لو مقاييس الجودة عندنا بقت عالمية، لما صناعتنا يبقى مكتوب عليها صنع في مصر وتتباع في بلاد برة، وده مش هييجي بالكلام".

وقال شوقي إن الوزارة تسعى لعمل شراكات مع شركات القطاع الخاص المتميزة، في وجود شريك أجنبي محايد لضبط جودة التعليم، مؤكدا أن أولياء الأمور لديهم فرصة ذهبية لإنقاذ الأجيال بشرط الاقتناع برؤية الوزارة ومساعدتها في تنفيذها.

ووقعت الاتفاقيات بين وزارة التربية والتعليم وكل من: مؤسسة مصر الخير، أمريكانا، شركة النصر للمحولات، إي جي ترافيل للصناعات الكهربية، مجموعة شركات طلعت مصطفى، وشركة العربي للصناعات الهندسية.

وحضر المؤتمر كل من: المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل، مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى)، ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).