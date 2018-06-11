بالصور- نائب وزير المالية: الدولة تحفز القطاع الخاص للمشاركة في تطوير التعليم

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن التعليم سيكون من أهم العناصر التي ستوجه الدولة اهتمامها إليها خلال الفترة القادمة، بجانب الصحة والثقافة، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف معيط، خلال كلمته بجلسة "دور الحكومة في تحفيز القطاع الخاص لدعم التنمية"، المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، في إطار مبادرة صناع مصر للنهوض بالتعليم الفني تحت شعار: "اتقدم..اتعلم..اشتغل".

ولفت إلى أن الحكومة تحفز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية من خلال 4 محاور هي: قانون الاستثمار رقم 270 لسنة 2017، الذي ينص على أن المشروعات الخاصة لإنشاء وإدارة وتشغيل المدارس والمعاهد بما فيها المدارس الفنية تتمتع بكل حوافز الاستثمار في هذا القانون.

أما المحور الثاني يتمثل في تقديم خصم في حدود 10 على الوعاء الضريبي، لكل ما ينفق على التدريب، والمحور الثالث ينص عليه قانون الضرائب لسنة 2005، والذي يؤكد أن أي انفاق في مجالات التعليم أو التدريب المهني لأي صندوق حكومي معفي تماما من الضرائب، هذا بالإضافة إلى دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة- بحسب معيط.

وطرح معيطـ، مبادرة لطرح أي فكرة تدعم التعليم الفني لوضعها في الاعتبار من قبل الحكومة ودراستها.

من جانبه قال اللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، أن الوزارة مستعدة للشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني.

وأضاف العصار، أن وزير التربية والتعليم يوقع اليوم 5 اتفاقيات مع القطاع الخاص ومن المنتظر توقيع 10 اتفاقيات أخرى في وقت قريب.

ولفت العصار إلى أن مصر ظلت لفترة تصدر العمالة للخارج، بينما في الفترة الأخيرة حدث نوع من التأثير على العمالة الفنية المصرية، مشددا على دور الحكومة في دعم منظومة التعليم الفني.

ويوقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدة اتفاقيات تعاون، بين الوزارة وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية؛ للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار، "اتقدم..اتعلم...اشتغل".

وحضر المؤتمر كلا من: المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل، مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى)، ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي).