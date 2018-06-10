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بالصور- "مصراوي" داخل أروقة المتحف المصري الكبير

11:47 م الأحد 10 يونيو 2018
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كتب- يوسف عفيفي:
تصوير- روجيه أنيس:

أعلنت وزارات "الاستثمار والتعاون الدولي والآثار"، الأحد، إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.

ورصدت عدسة "مصراوي"، أروقة المتحف الجديد، وسير العمل داخله.

ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص، وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات، إضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق و ساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية ليصبح مجمع المتحف مقصدًا ثقافيًا وحضاريًا وسياحيًا وترفيهيًا يضم كافة الخدمات التي تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.

الاستثمار الآثار المتحف المصري الكبير

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