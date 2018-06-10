"الوطنية للإعلام" تُعلن بث ٢٢ مباراة من كأس العالم على التليفزيون الأرضي

كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بث 22 مباراة من مباريات كأس العالم على البث الأرضي للتليفزيون المصري.

وذكرت الهيئة في بيان لها مساء الأحد، أن القرار يأتي حفاظًا على حق المواطن المصري في مشاهدة منتخبه الوطني لكرة القدم والاستمتاع بها.

وأوضحت الهيئة أنها "خاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم ٦ يونيو الجاري للحصول على ٢٨ مباراة للمنتخب المصري مقابل مبلغ محدد على أن تفيد الفيفا بالرد خلال يومين، لكن لم يصلها أي رد من الفيفا على طلب "الوطنية للإعلام".

وأكدت الهيئة أنها سعت للحصول على حق المواطن المصري وفقا للقوانين والأعراف الدولية وخاطبت جهاز حماية المنافسة وشرحت الأمر له وقرر الجهاز بدوره في جلسته المنعقده اليوم العاشر من يونيو الجاري وطبقا للقوانين والأعراف الدولية أن التليفزيون المصري لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث 22 مباراة من مباريات المنتخب بكاس العالم على البث الأرضي.

وتمنت الهيئة، التوفيق للمنتخب المصري في مشواره بكاس العالم ومشاهدة ممتعة لعشاق وجماهير الكرة المصرية.