​دبلوماسي سابق: تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا تكشف عن إيجاد حل نهائي لأزمة سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أظهرت قدرة الدبلوماسية المصرية على إيجاد أرضية مشتركة بين مصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف بيومي في تصريح خاص لمصراوي، أن تأكيد رئيس الوزراء الاثيوبي حول الحفاظ على حصة مصر التاريخية وحديثه عن زيادة حصص مصر المائية يعطي مؤشرات أولية حول وجود حلول فنية في الاجتماع القادم في يونيو القادم التي تستضيفه القاهرة.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي إنشاء منطقة صناعية مصرية في أديس بابا يؤكد على تفاهم وربط عملية التنمية في إثيوبيا بجانب مصر مما يعطي مؤشر لتجاوز الخلافات الحالية والمستقبلية.

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