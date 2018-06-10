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بالفيديو.. السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يتبادلان القسم للحفاظ على المصالح المشتركة

08:16 م الأحد 10 يونيو 2018
بالفيديو.. السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يتبادلان القسم للحفاظ على المصالح المشتركة

الرئيس عبدالفتاح السيسي و رئيس الوزراء الإثيوبي آب

كتب- محمد قاسم:

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، بعدما طالبه بترديد اليمين للحفاظ على حصة مصر من المياه.

وبعدما أنهى "أبي أحمد" كلمته في المؤتمر، صفق الرئيس عبدالفتاح السيسي لكلمة المسؤول الإثيوبي، ودعاه لترديد قسم: "والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر". فقام "أبي أحمد" بترديد القسم.

السيسي رئيس وزراء إثيوبيا مياه مصر أثيوبيا سد النهضة

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