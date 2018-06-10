الآثار ردًا على منتقدي "شعار" المتحف الكبير: 8 دول شاركت في تنفيذه

كتب يوسف عفيفي:

أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن شركة تصميم العرض المتحفي الألمانية "اتيلييه بروكنر" هي من قامت بتصميم شعار المتحف المصري الكبير، بعد فوزها في الطرح العالمي الذي شاركت فيه 12 شركة من 8 دول وضعت لمساتها عليه.

ولاقى الشعار الجديد للمتحف، حملة سخرية شنها رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك"، منتقدين تصميم الشعار وشكله.

وأوضح توفيق، في بيان له، أن الشعار يمثل التخطيط الأفقي الفريد المميز للمتحف المصري الكبير الذي تنفرج جوانبه لتطل على أهرامات الجيزة، ويأخذ الشعار اللون البرتقالي الدافئ المبهج الذي يعكس اللون الذي تضفيه الشمس على هضبة الأهرامات ساعة المغيب.

ونوه إلى أن كتابة اسم المتحف المصري الكبير تأتي بخط عربي إنسيابي مستلهم من الكثبان والتلال الرملية للبيئة المحيطة حيث تم مراعاة ان يكون الشكل الهندسي المستخدم في الشعار بسيط أسوة بشعارات المتاحف الكبرى في العالم.

وتابع: "استغرق الشعار، إعداد مقترحات الشعار ات عدة أشهر حيث قامت لجنة متخصصة تضم قامات جامعية مصرية رفيعة باختيار هذا الشعار من ضمن مقترحات عديدة حيث يبرز تفرد تخطيط المتحف، كما أن بساطة تصميمه وإنسيابيته تسمح باستغلاله بشكل واسع ومتنوع في الترويج والتسويق للمتحف المصري الكبير".

جاء ذلك بعد دعوة الشركات التحالفات المصرية والدولية للتأهيل المسبق لإدارة خدمات وتشغيل المتحف المصري الكبير الكشف عن الشعار (اللوجو) الجديد للمتحف والذي تم استلهامه من تخطيط المتحف وعمارته والبيئة المحيطة به.