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رئيس الوزراء الإثيوبي للمصريين: "سنحافظ على حصتكم من المياه​ وسنعمل على زيادتها"

06:58 م الأحد 10 يونيو 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي للمصريين: "سنحافظ على حصتكم من المياه​ وسنعمل على زيادتها"

رئيس الوزراء الإثيوبي

كتب- محمد قاسم:

وجه آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، رسالة للشعب المصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحمد: "جئنا لنظهر للشعب المصري رغبتنا في إخلاص ومودة ومحبة وألا يكون هناك شكوك نحو إثيوبيا، وأن تصلكم حصتكم من مياه النيل".

وأضاف: "نحن سنهتم بالنيل ونحافظ على حصتكم وسنعمل على زيادة هذه الحصة، ولن يكون هناك خلاف بيننا".

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رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إثيوبيا مياه النيل سد النهضة

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