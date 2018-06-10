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السيسي: تباحثت مع "آبي أحمد" حول حل نهائي لأزمة سد النهضة

06:49 م الأحد 10 يونيو 2018
السيسي: تباحثت مع "آبي أحمد" حول حل نهائي لأزمة سد النهضة

الرئيس السيسي و آبي أحمد

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شهد تباحثات حول جهود اتفاق نهائي لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع "آبي أحمد"، أن اللقاء شهد بحث فرص التعاون بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في السوق الإثيوبية، والتعاون لإقامة منطقة اقتصادية كبرى في إثيوبيا ومجالات الاستثمار الزراعي والتجاري.

وأوضح أنه أبدى لرئيس الوزراء الإثيوبي أن نهر النيل هو شريان الحياة "الوحيد" للشعب المصري ويسهم في تحقيق التنمية لشعب مصر، مؤكدًا أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، من أجل مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار لمصلحة أي طرف، وقطعنا شوطًا مهمًا في التفاهم.

وتابع: "من واقع العلاقات الخاصة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يجمع من بينهما يستحق منا العمل أشبه بشعب واحد، وسنواصل جهودنا التوصل إلى التفاهم".

السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سد النهضة إثيوبيا نهر النيل

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ننشر نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي
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