3 نقاد يكشفون: هؤلاء يهددون نجومية محمد رمضان

كتب - محمد مجدي:

أثار الفنان محمد رمضان، بطل نسر الصعيد، موجة من الجدل مؤخرًا بعدما كتب على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، أنه رقم واحد "ولا عزاء للأغبياء"، وهو ما أغضب عددًا من نجوم الوسط الفني.

ويأتي هذا التعليق ضمن سلسلة من التعليقات الساخرة التي يطلقها رمضان من حين لآخر إلي جانب بعض الجمل والعبارات الاستفزازية التي تعرضه للكثير من الهجوم أحيانا.

"مصراوي " يرصد رأي النقاد في تصرفات محمد رمضان، وهل من الممكن أن تؤثر سلبًا علي نجوميته وعلاقته بزملائه؟

طارق الشناوي

علق الناقد الفني طارق الشناوي على الأزمة قائلًا: "إن الفنان محمد رمضان لا يجيد التعامل مع النجاح، والنجاح مثل الفشل تمامًا له أنياب، وبما إن الفشل مؤذي فالنجاح الذي لا تستطيع التعامل معه، مؤذي أكثر".

وأضاف الشناوي، في تصريحات لمصراوي، "يجب على محمد رمضان أن يتعلم كيف يتعامل مع النجاح والشهرة، حتى لا يكون أول من يحرقه هذا النجاح"، مشيرًا إلى أنه ممثلا ناجحًا، ويمتلك كارزما النجم التي تؤهله إلى النجومية.

وأوضح: "أن رمضان يتعرض لضربات من تحت الحزام من بعض شركات الإنتاج، ولكن يفقد القدرة في التعامل مع تلك الضربات بهدوء، وبذكاء".

نادر عدلي

ومن جانبه، قال الناقد الفني نادر عدلي: إن الفنان محمد رمضان يشعر بأنه الأكثر شعبية من خلال تحقيقه الأعلى مشاهدة، رغم الإنترنت أثبت أنه رقم 2 وليس الأول، ورغم الإعلانات الكثيرة المعروضة، وانتظار الجمهور له على المقاهي الشعبية، كان من المتوقع أن يظهر بشكل مختلف، لكنه لم يغير من أسلوب أدائه".

وأضاف: "رمضان ممثل شاطر وموهوب، ولكن لا يرى نفسه غير البطل الذي لا يُهزم، وبالتالي يستمر النجاح، وهذه الصيغة بعد ظهور ممثلين آخرين مثل أمير كرارة وياسر جلال وقبلهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز، تقول إن نجاحه لن يستمر كثير بنفس الشكل"، ما يعني أن هؤلاء يهددونه.

وتابع "عدلي" قائلًا: "الشاعر أمير طعيمة هاجم رمضان من أجل الشهرة لأنه ليس طرفًا في المشكلة أو من حقه تقييم رمضان، أو الرد على كتبه، وكان من الأفضل أن يتجاهل "رمضان" تعليق من هذا النوع"، حسب قوله.

وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان أخطأ في الرد عليه، لأنه رد عن غضب، ويجب على النجوم الكبار، أن تتحكم في نفسها ولا ترد عن غضب.

ونوه إلى أن هذه التصرفات أضرت رمضان لأنها تسحب من رصيده لدى الجمهور، لافتًا إلى أن ردود أفعاله محسوبة عليه.

ماجدة خيرالله

استنكرت الناقدة ماجدة خير الله تصرفات محمد رمضان مؤكدة: "أنه سوف يتحمل نتيجة تصرفاته، ومردودها لدى الجمهور حتى وإن أدت إلى أنه يفقد علاقته بزملائه في الوسط الفني، وأن يصفه الجمهور بالمغرور".

وقالت خيرالله، إن لا أحد يستطيع أن يلومه في تصرفاته الشخصية فيما يكتبه لأنه لا يصرح بهذا في تصريحات إعلامية أو صحفية، ويجب أن نعتبرها تصرفات شخصية، وهو من عليه أن يتحمل مردودها لدى الجمهور".

وختمت الناقدة الفنية حديثها، "ليس من حق النجم أن يقول أنا رقم واحد، لأن الجمهور هو الذي يحدد من هو العمل الأول، لأن النجومية لا تدوم إلي أحد، فاليوم أنت رقم واحد بكرة رقم اثنين.