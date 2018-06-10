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رئيس وزراء إثيوبيا عن أزمة سد النهضة: علينا أن ننسى الماضي

06:43 م الأحد 10 يونيو 2018
رئيس وزراء إثيوبيا عن أزمة سد النهضة: علينا أن ننسى الماضي

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

كتب- محمد قاسم:

أبدى آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، سعادته بحفاوة الاستقبال من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا الثقة بين الشعبين الإثيوبي والمصري.

وأضاف آبي أحمد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأحد، أن بعض الإعلاميين حاولوا أن يستفيدوا من الخلافات بين البلدين، ولكن الحكومتان المصرية والإثيوبية كانتا حريصتين على تقديم كل التعاون بين البلدين، بعيدًا عن التآمر الخارجي.

وتابع: "لن يستفيد أي من الدول الإفريقية من الخلاف بيننا ولكن نعمل على التعاون وننسى ما كان في الماضي ونبدأ مرحلة من المحبة ونغير منطقنا".

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا السيسي قصر الاتحادية سد النهضة

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