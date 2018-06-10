بدء المؤتمر الصحفي للسيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي بالاتحادية

القاهر- (مصراوي):

بدأ مساء اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة قال إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي تكتسب أهمية خاصة لكونها الأولى لـ"أحمد" في مصر منذ تقلده منصبه فى مارس الماضى.

وأضاف راضى، أنه من المنتظر بحث عدد من الملفات المهمة المشتركة على الصعيد الثنائى بناء عَلِى ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين فى إطار اللجنة العليا المشتركة التى انعقدت فى يناير ٢٠١٨ واهتمام البلدين بزيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارى بينهما فى العديد من المجالات.

كما سيتم التباحث بشأن ملف سد النهضة، وكذلك التعاون المشترك فى منطقة دول حوض النيل، فضلا عن استعراض المستجدات الإقليمية فى القارة الإفريقية والعمل الإفريقى المشترك للتعامل مع التحديات التى تواجهها القارة.