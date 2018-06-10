حملة سخرية من "لوجو" المتحف الكبير.. و"الآثار" توضح الحقيقة

كتب- يوسف عفيفي:

"شعار غير مكتمل ولا يليق بمصر".. بهذه الكلمات شن رواد موقع التواصل الاجتماعي، حملة سخرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منتقدين شعار "لوجو" المتحف المصري الكبير الذي تم الإعلان عنه، اليوم الأحد.

وقال ياسر مصطفى، أحد رواد الموقع: "شوف الفرق بينا وبين أجدادنا الفراعنة.. فرق السماء والأرض، ده لوجو يعمله أي مكتب إنترنت في بيت السرايات".

ورد عليه إسلام البسطاوي، قائلًا: "بالذمة ده لوجو أكبر متحف بالكرة الأرضية؟ ده أنا حاسس إنهم جايبين مصمم من تحت بئر السلم"، بينما قال محمد الشهاوي: "ده شعار تطلعوا بي جمصه، وضح إن انعدام الذوق والإبداع والجمال مش عندكم بس ده عند ناس كتير".

كما قالت نوران الشريف، واضح إن ده تقريبا استكمالا للتصميمات الجهنمية، ورد عليها مبروك حمد: "المهم السؤال المهم هنا المصمم الخطير اللي صمم الشعار ده خاد كام؟".

وردت وزارة الآثار ممثلة في للمتحف المصرى الكبير، على حملة السخرية، بأن الشعار علامة مميزة وواضحة، والتصميم استغرق عدة شهور من خلال شركة التصميم المتحفي الألمانية العالمية، والتي تم اختيارها من قبل لجنة مصرية رفيعة المستوى، لدعم الحملة الترويجية له حول العالم.

وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير إن الشعار الهندسي للمتحف الكبير جاء على التصميم الأفقي والعمارة المحيطة للمتحف والسير على نهج العمارة المصرية القديمة

ونوه المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، إلى أن الشعار يرتبط بعمارة و تخطيط المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر وأعظم متاحف بالعالم.

وأوضح أن عملية اختيار الشعار جاءت بعد مناقشات عديدة مع لجان هندسية مصرية، ووقع الاختيار على الشكل الرسمي المُعلن، لافتا إلى أن اللوجو يمثل التخطيط الأفقي المميز للمبنى العالمي والذي يطل على أهرامات الجيزة.

وأكد توفيق، أن اللوجو يعكس التصميم الأفقي للمتحف والبيئة والعمارة التي يتميز بها، لافتًا إلى أنه تم اختبار اللون البرتقالي ليعكس دفء شمس مصر عليه وعلى هضبة الأهرامات، لافتًا إلى أن الكتابة التي يحملها الشعار باللغتين العربية والإنجليزية ليسمح باستخدامها في الدعاية بجميع الطرق.

وبسؤال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الشعار، رفض التعليق، وقال إن عملية تصميم واختيار شعار المتحف الكبير ليس بيده ولا من اختصاص المجلس الأعلى للآثار، وإنما يقع ذلك على إدارة المتحف الكبير برئاسة الدكتور طارق توفيق المشرف العام عليه.

ونوه وزيري، في تصريحات خاصة لمصراوي، بأن حضوره مؤتمر الإعلان عن الشعار كان بمثابة ضيف شرف فقط.

جاء ذلك خلال فعاليات الإعلان عن بدء إجراءات الطرح الدولى لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري بحضور وزراء الاستثمار والآثار ومحافظ الجيزة ولفيف من سفراء وممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة و شركات الأعمال، بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وعلى رأسهم السفير الياباني.