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​بالفيديو.. البرومو الأول لبرنامج توفيق عكاشة على قناة "العاصمة"

05:51 م الأحد 10 يونيو 2018
​بالفيديو.. البرومو الأول لبرنامج توفيق عكاشة على قناة "العاصمة"

توفيق عكاشة

كتب- عمر مصطفى:

نشر الحساب الرسمي لقناة العاصمة، عبر "يوتيوب"، البرومو الدعائي الأول لبرنامج توفيق عكاشة للإعلان عن عودته من جديد.

ويظهر "عكاشة"، وهو يتحدث في بعض القضايا، ولم يتم ذكر اسم البرنامج الذي سيقدمه.

يأتي ذلك الظهور بعد فترة غياب عن الشاشة منذ غلق قناة "الفراعين" في مارس 2016، وعودة عكاشة خلال العام الجاري لتقديم عدد من الحلقات على اليوتيوب.

قناة العاصمة توفيق عكاشة برنامج توفيق عكاشة يوتيوب

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