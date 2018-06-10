"الآثار" توضح حقيقة تفكك أجزاء تابوت حجري بالمتحف المصري

كتب- يوسف عفيفي:

شكلت وزارة الآثار، لجنة أثرية برئاسة إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف وعضوية أثريين ومرممين من المتحف لمعاينة تابوت من الحجر الجيري من عصر الدولة الحديثة تفككت أجزاء من ترميم قديم له اثناء عملية نقله من مكان عرضه بممر ٩ إلى معمل الترميم داخل المتحف.

وعاينت اللجنة على الفور، التابوت وإعداد تقرير مفصل عن حالته ورفعه إلى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار وتحويل الموضوع للتحقيق.

ويخضع التابوت الآن لأعمال إعادة الترميم من قبل مرممي المتحف والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل.