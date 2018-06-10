زيارة مفاجئة لنائب وزير الزراعة بمركز التلقيح الصناعي بالعباسية- صور

كتب- أحمد مسعد:

فاجأت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة العاملين بمركز التلقيح الصناعي والتحسين الوراثي للحيوان بالعباسية بزيارة ميدانية يرافقها الدكتور إبراهيم محروس رئيس الخدمات البيطرية.

جاءت الزيارة، الأحد؛ للوقوف على عمليات التطوير الجارية والتي تستهدف تطوير مستوى أداء المركز بما يليق وتاريخه العريق، وبما يحقق الهدف المطلق من إنشائه وهو تحسين السلالات المصرية ورفع الكفاءة الإنتاجية من اللحم واللبن من خلال استهداف خطة التطوير للبنية التحتية بوحدات وأقسام المركز واتباع نظم الإدارة الجيدة وبرامج الرعاية الصحية ورفع كفاءة العاملين.

وبدأت الخطة التنفيذية للتطوير إثر إحدى زيارات المرور الميدانية لمحرز بالنصف الثاني من عام 2017، حيث لمست نائب وزير الزراعة الحاجة الماسة والعاجلة لوضع خطط لتطوير المركز وعلى مدار الثمانية أشهر الماضية، تم تطوير معمل الاختبار بالمركز، والذي يستخدم لفحص السائل المنوي، وتم كذلك عمل صيانة وإصلاح لماكينة وحجرة النيتروجين، والتي تستخدم في تجهيز وحفظ القصيبات تمهيدا لتوزيعها على مديريات الطب البيطري وتوفيرها للمربين.

واستهدفت خطة التطوير تحسين وصيانة وحدات وأقسام المركز والتخلص الصحي والآمن من المخلفات والنفايات والمحافظة على استمرارية تطبيق ممارسات الأمن الحيوي مثل بناء مغاطس المطهرات للحيوانات والسيارات وأحواض القدم وصيانة الحظائر وعمل ممرات ومظلات للطلائق، وتنفيذ برامج مكافحة القوارض والحشرات وتهيئة بيئة صحية بعنابر تنشئة الطلائق والحفاظ على تهوية وإضاءة مناسبة لخلق بيئة صحية مناسبة لتربية الطلائق عالية الجودة.

وشملت برامج التطوير تصميم برامج تغذية للطلائق على أسس علمية تضمن الوصول لأعلى وأجود إنتاجية، وتم كذلك تصميم وتوفير برنامج للرعاية الصحية للحيوانات والمتابعة الصحية للتأكد من خلو وشفاء كافة الطلائق من الأمراض وخاصة الأمراض التناسلية.

واهتمت خطط التطوير أيضًا بالمباني الإدارية للأطباء والعاملين وعمل صيانة لأماكن العمل وصيانة التكييفات والإضاءة، وكذلك توفير إشراف فني وبرامج تدريبية فنية متخصصة لرفع كفاءة الأطباء.

وشملت محاور التطوير أيضًا إنشاء قواعد بيانات للطلائق لتسجيل ما يتم تلقيحه من حيوانات والمواعيد المتوقعة للولادات، تم أيضا الانتهاء من إصدار كتالوج الطلائق ليتم استخدامه في الترويج وبيع القصيبات للمربين، والتي سيتم توفيرها كقصيبات عالية الجودة وذات سعر تنافسي مقارنة بالقصيبات المستوردة، ويمتلك المركز حاليًا عشرين طلوقة للسلالات الموثقة عالية الإنتاجية، وجاري حاليًا تطوير مركز تدريب المتخصصين بمجال الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعي، والذي سيتم تجهيزه ليصبح مركزًا دوليًا.

جدير بالذكر أن الهدف من إنشاء المركز هو توفير قصيبات السائل المنوي المجمد للمربين والفلاحين للاستخدام في عمليات التلقيح الصناعي بهدف تحسين سلالات الأبقار والجاموس وإنتاج سلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، بما ينعكس على تحسين دخل الفلاح وتوفير أفضل السلالات بالسوق المحلية.

ويتوفر بالمركز طلائق من سلالات الأبقار والجاموس عالية الإنتاجية ذات الأصول الوراثية الموثقة، والتي تتم تنشئتها وتوفير قصيبات السائل المنوي الخاص بها بالمركز (الهولشتاين النقي، الفريزيان النقي، الهولشتاين الفريزيان، الترنتيز، البراون سويس، الجاموس الإيطالي النقي، الجاموس المصري، الجاموس المصري الإيطالي).

وسينعكس مردود عمليات تطوير مركز التلقيح الصناعي والتحسين الورثي بالعباسية بالضرورة على تحسين الدخل القومي والارتقاء بدور التحسين الوراثي بكافة محافظات الجمهورية، وسينعكس أيضًا بالإيجاب على تحسين الصفات الوراثية للسلالات المحلية وإنتاج سلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان.