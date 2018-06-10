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"النواب": شرط أساسي لبث المواد الإعلامية على الهواتف الذكية

05:35 م الأحد 10 يونيو 2018
"النواب": شرط أساسي لبث المواد الإعلامية على الهواتف الذكية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تضمن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم الأحد، عدم بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة (67) بأنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى للإعلام، وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها.

وذكر القانون، أنه "لا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصري، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة".

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس النواب الهواتف الذكية الضريبة على القيمة المضافة

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