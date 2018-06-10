"النواب":٢٠ ألف جنيه غرامة التعدي على الصحفي أثناء ممارسة عمله

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على المادة ١٠٠ من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تنص على عقوبة من يتعدى على الصحفي أو الإعلامي بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه ولاتقل عن عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (100) من القانون على:

"يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله، مع عدم الإخلال بأي نص قانوني ينص على عقوبة أشد".