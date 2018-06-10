 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

"النواب":٢٠ ألف جنيه غرامة التعدي على الصحفي أثناء ممارسة عمله

05:03 م الأحد 10 يونيو 2018
"النواب":٢٠ ألف جنيه غرامة التعدي على الصحفي أثناء ممارسة عمله

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على المادة ١٠٠ من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تنص على عقوبة من يتعدى على الصحفي أو الإعلامي بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه ولاتقل عن عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (100) من القانون على:

"يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله، مع عدم الإخلال بأي نص قانوني ينص على عقوبة أشد".

مجلس النواب علي عبد العال قانون تنظيم الصحافة والإعلام

الخبر التالى:

البرلمان يوافق على قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" ويحيله لمجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان