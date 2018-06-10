مصدر حكومي: مدبولي عرض حقيبة الصحة على "هالة زايد"

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر حكومي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد، عرض على الدكتورة هالة زايد، رئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية، منصب وزير الصحة في التشكيل الحكومي الجديد.

وأضاف المصدر لمصراوي، الأحد، أن "زايد" وافقت على تولي المنصب، فيما لا تزال تمارس مهام عملها بمستشفى 57357 حتى الآن.

ورجح المصدر أن تكون "زايد" الأقرب لتولي المنصب ضمن الحكومة الجديدة.